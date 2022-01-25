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Наблюдал неподалеку, как ищут взрывчатку: в Сумах нетрезвый мужчина "заминировал" пассажирский поезд

Наблюдал неподалеку, как ищут взрывчатку: в Сумах нетрезвый мужчина "заминировал" пассажирский поезд

Киев • УНН

 • 9025 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Сумах нетрезвый мужчина сообщил о заминировании пассажирского поезда и наблюдал, как ищут взрывчатку. Об этом сообщили в полиции Винницкой области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что вчера в 17:32 на специальную линию 102 поступило анонимное сообщение с мобильного телефона, что в одном из вагонов поезда, который прибывает на станцию Сумы в 18 часов, заложена взрывчатка и произойдет взрыв.

Пассажирский поезд еще только приближался к перрону станции Суммы, а на платформах и вблизи здания вокзала уже работали полицейские, оттесняя пассажиров и встречающих на безопасное расстояние, чтобы никто не пострадал от возможного взрыва.

Срочно прибыла следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции, специалисты-взрывотехники, полицейские кинологи, спасатели и экстренная медицинская помощь.

По результатам обследования взрывчатых веществ и устройств в поезде и его вагонах обнаружено не было.

Параллельно с осмотром пассажирского поезда специальные службы полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившее заведомо ложное сообщение о преступлении. И менее чем за два часа злоумышленник был найден.

Им оказался 42-летний житель областного центра. Мужчина в тот вечер находился неподалеку от железнодорожного вокзала станции Сумы, где вместе с приятелем употреблял алкогольные напитки. У одного из мужчин возникла мысль таким образом "пошутить", и посмотреть, что с того будет. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил, что сам в вагон "заложил немаленькую такую взрывчатку". После совершения звонка злоумышленник остался неподалеку от вокзала и издалека наблюдал за всем происходящим.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджоге или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним

24 января в Кривом Роге поступило сообщение о “заминировании” всех школ, в Черкассах колледжа, а в Николаеве, в том числе двух школ и мэрии.

На позапрошлой недели по Украине прокатилась волна минирований. Под ударом были в том числе ТЦ и школы.
Минирования продолжились и на прошлой неделе.

Служба безопасности Украины на фоне роста количества сообщений о псеводминировании объектов социальной инфраструктуры напомнила, что такие сообщения — это распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии России против Украины.

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