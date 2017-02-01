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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували рекордні 10 тисяч вибухів в районі Авдіївки

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували рекордні 10 тисяч вибухів в районі Авдіївки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ учора, 31 січня, на Донеччині зафіксували більше 10 тисяч вибухів, при цьому 9,2 тисячі відбулися в районі Авдіївки-Ясинуватої, що є рекордною кількістю за весь час спостережень місії. Про це йдеться оприлюдненому сьогодні щоденному звіті СММ ОБСЄ за 31 січня, передає УНН.

"СММ відзначили значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зареєстрованих в Донецькій області, які досягли понад 10,3 тисяч вибухів, в порівнянні з 2,5 тисяч в попередній звітний період. Число вибухів був найвищим що будь-коли реєстрували спостерігачі. З них більше 9 250 тисяч були зареєстровані в районі Авдіївки і Ясинуватої", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.

Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.

Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.

Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.

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