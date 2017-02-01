Спостерігачі ОБСЄ зафіксували рекордні 10 тисяч вибухів в районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ учора, 31 січня, на Донеччині зафіксували більше 10 тисяч вибухів, при цьому 9,2 тисячі відбулися в районі Авдіївки-Ясинуватої, що є рекордною кількістю за весь час спостережень місії. Про це йдеться оприлюдненому сьогодні щоденному звіті СММ ОБСЄ за 31 січня, передає УНН.
"СММ відзначили значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зареєстрованих в Донецькій області, які досягли понад 10,3 тисяч вибухів, в порівнянні з 2,5 тисяч в попередній звітний період. Число вибухів був найвищим що будь-коли реєстрували спостерігачі. З них більше 9 250 тисяч були зареєстровані в районі Авдіївки і Ясинуватої", - йдеться в повідомленні.
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