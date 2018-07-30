Спортсмени відреагували на звіт щодо допінгу в Україні

"З огляду на вищенаведений факт, на наше радянське минуле, коли існувало толерантне ставлення до допінгу у спорті, на близьке географічне розташування з Росією, з якою український спорт донедавна пов’язували тісні стосунки, а також на допінг-випадки, які й досі фіксуються у вітчизняній легкій атлетиці, ІААФ подовжує посилено моніторити нашу антидопінгову діяльність. Зокрема, українським атлетам, аби потрапити на чемпіонат світу-2019 та Олімпійські ігри-2020, як і раніш потрібно буде пройти щонайменше три позазмагальних допінг-контролі", - йдеться у повідомленні.

Також в Федерації зазначають, що антидопінгова діяльність України за останні роки отримує від міжнародної легкоатлетичної спільноти лише схвальні відгуки.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ опублікували інформацію про те, що Рада ІААФ на своєму засіданні в Буенос-Айресі включила Україну до групи з найвищим ризиком допінгу.



"Насправді це не повною мірою відповідає дійсності. Ми робимо усе, аби вийти з цієї групи", - додали у ФЛАУ.

Нагадаємо, британське видання Daily Mail заплатить колишньому захиснику бразильської збірної Роберто Карлосу за шкоду, завдану після звинувачення у використанні допінгу.



