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Спортсмены отреагировали на отчет о допинге в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (Совет ИААФ) активно мониторит антидопинговую деятельность в Украине, которая за последние годы улучшилась. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, передает УНН.

"Учитывая вышеприведенный факт, на наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте, на близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт еще недавно связывали тесные отношения, а также на допинг-случаи, которые до сих пор фиксируются в отечественной легкой атлетике, ИААФ удлиняет усиленно мониторить нашу антидопинговую деятельность. В частности, украинским атлетам, чтобы попасть на чемпионат мира-2019 и Олимпийские игры-2020, как и раньше нужно будет пройти минимум три внесоревновательных допинг-контроля", - говорится я в сообщении.

Также в Федерации отмечают, что антидопинговая деятельность Украины за последние годы получает от международного легкоатлетического сообщества только положительные отзывы.

Отметим, ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что Совет ИААФ на своем заседании в Буэнос-Айресе включил Украину в группу с самым высоким риском допинга.

"На самом деле это не вполне соответствует действительности. Мы делаем все, чтобы выйти из этой группы", - добавили в ФЛАУ.

Напомним, британское издание Daily Mail заплатит бывшему защитнику бразильской сборной Роберто Карлосу за вред, причиненный после обвинения в использовании допинга.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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