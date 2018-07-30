Спортсмены отреагировали на отчет о допинге в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (Совет ИААФ) активно мониторит антидопинговую деятельность в Украине, которая за последние годы улучшилась. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, передает УНН.
"Учитывая вышеприведенный факт, на наше советское прошлое, когда существовало толерантное отношение к допингу в спорте, на близкое географическое расположение с Россией, с которой украинский спорт еще недавно связывали тесные отношения, а также на допинг-случаи, которые до сих пор фиксируются в отечественной легкой атлетике, ИААФ удлиняет усиленно мониторить нашу антидопинговую деятельность. В частности, украинским атлетам, чтобы попасть на чемпионат мира-2019 и Олимпийские игры-2020, как и раньше нужно будет пройти минимум три внесоревновательных допинг-контроля", - говорится я в сообщении.
Также в Федерации отмечают, что антидопинговая деятельность Украины за последние годы получает от международного легкоатлетического сообщества только положительные отзывы.
Отметим, ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что Совет ИААФ на своем заседании в Буэнос-Айресе включил Украину в группу с самым высоким риском допинга.
"На самом деле это не вполне соответствует действительности. Мы делаем все, чтобы выйти из этой группы", - добавили в ФЛАУ.
Напомним, британское издание Daily Mail заплатит бывшему защитнику бразильской сборной Роберто Карлосу за вред, причиненный после обвинения в использовании допинга.