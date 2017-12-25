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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Спортсмен з Львівщини став кращим тенісистом-паралімпійцем світу

Київ • УНН

 • 11888 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Представник Львівщини Віктор Дідух став переможцем у номінації “Кращий тенісист-паралімпієць 2017” Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF). Про це повідомили у прес-службі ЛОДА, передає УНН.

Спортсмен з Львівщини став кращим тенісистом-паралімпійцем світу

Кращий тенісист-паралімпієць світу 2017 року Віктор Дідух виборов дві “золоті” медалі цьогорічного чемпіонату Європи (особисто та в команді), здобув перемогу в трьох турнірах серії “Pro Tour”, а також є першим номером світового рейтингу в своєму класі.

Віктор Дідух — випускник Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” (спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”).

Майстер спорту України міжнародного класу з настільного тенісу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату, член національної паралімпійської збірної команди України.

Чемпіон Європи, чемпіон світу, багаторазовий переможець міжнародних турнірів, чемпіон Паралімпійських ігор 2016 року. Нагороджений Орденом “За мужність” III ступеня. Один з засновників Благодійного фонду “Серце Лева”.

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