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Сполучені Штати відмовилися встановлювати пам'ятник загинувшим радянським льотчикам

Сполучені Штати відмовилися встановлювати пам'ятник загинувшим радянським льотчикам

Київ • УНН

 • 17734 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Влада міста Елізабет, штат Північна Кароліна, відмовилася встановлювати пам'ятник радянським льотчикам, які загинули під час переправлення літаків-амфібій в СРСР під час Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

За даними агентства, спочатку установка 25-тонного пам’ятника була схвалена владою в травні 2017 року. Монумент присвячений радянським льотчикам, котрі проходили навчання в США в рамках так званого “Проекту Зебра”, про який стало відомо лише в 2013 році після розсекречення документів. Зокрема, пам’ятник повинен був увіковічнити загибель чотирьох радянських льотчиків (трьох росіян і одного українця) і одного канадця. Трагедія сталася на річці Пасквотенк: там в 1945 році розбився “літаючий човен”.

Витрати на виготовлення та встановлення монумента брала на себе російська сторона, благоустрій території — американська. Однак в результаті нового голосування п’ять членів міської ради Елізабет виступили проти пам’ятника, а троє підтримали, причому четверо з противників були афроамериканцями, а двоє з трьох прихильників установки — білими, так що питання установки пам’ятника прийняло расовий характер.

Головною обставиною, проти раніше досягнутих угод, стало погіршення російсько-американських відносин.

“Я розумію, що мова йде про те, щоб вшанувати пам’ять героїв, полеглих в роки Другої світової війни, і є американські солдати, які воювали на цій війні і поховані в Росії. Але часи зараз змінилися”, — сказала член міської ради Аніта Хаммер.

Як повідомляє ABC News, встановленням пам’ятника хотіло зайнятися Міноборони Росії. У лютому російське посольство у Вашингтоні анонсувало появу монумента в Елізабет.

Як повідомляв УНН, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готується вислати десятки російських дипломатів зі США у зв’язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля у Британії.

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