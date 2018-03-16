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Співробітники ООН у Женеві оголосили страйк

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Співробітники Організації Об'єднаних Націй заявили, що засідання Ради з прав людини належить до заходів, які будуть скасовані в представництві ООН в Женеві після того, як переважна більшість співробітників оголосили страйк, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Координаційна рада асоціацій персоналу ООН звернулася до співробітників з проханням залишитися вдома в п'ятницю після того, як майже 90 відсотків з більш ніж 1160 співробітників в четвер проголосували за страйк.

У раді заявили, що робота в женевському офісі відновиться в понеділок і повідомили персоналу: "Вам не потрібно інформувати свого керівника і турбуватися про те, як буде йти робота".

Співробітники прийняли рішення про страйк через пропозицію про зниження зарплати і, як вони кажуть, погані умови праці через заходи жорсткої економії.

Прес-секретар женевського офісу ООН Алессандра Веллуччі заявила, що наслідки від страйку офісу в Женеві поки не зрозумілі.

Російські ЗМІ повідомили при цьому, що в Женеві мало бути засідання Ради ООН з прав людини щодо прав кримчан.

Нагадаємо, напередодні заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль на засіданні в ООН заявили, що Росія перетворює Крим на базу для військових операцій.

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