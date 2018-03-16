Співробітники ООН у Женеві оголосили страйк

КИЇВ. 16 березня. УНН. Співробітники Організації Об'єднаних Націй заявили, що засідання Ради з прав людини належить до заходів, які будуть скасовані в представництві ООН в Женеві після того, як переважна більшість співробітників оголосили страйк, передає УНН з посиланням на Associated Press.