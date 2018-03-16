Сотрудники ООН в Женеве объявили забастовку

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники Организации Объединенных Наций заявили, что заседание Совета по правам человека относится к числу мероприятий, которые будут отменены в представительстве ООН в Женеве после того, как подавляющее большинство сотрудников объявили забастовку, передает УНН со ссылкой на Associated Press.