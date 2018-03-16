Сотрудники ООН в Женеве объявили забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Сотрудники Организации Объединенных Наций заявили, что заседание Совета по правам человека относится к числу мероприятий, которые будут отменены в представительстве ООН в Женеве после того, как подавляющее большинство сотрудников объявили забастовку, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Координационный совет ассоциаций персонала ООН обратился к сотрудникам с просьбой остаться дома в пятницу после того, как почти 90 процентов из более чем 1160 сотрудников в четверг проголосовали за забастовку.
В совете заявили, что работа в женевском офисе возобновится в понедельник и сообщил персоналу: "Вам не нужно информировать своего руководителя и беспокоиться о том, как будет идти работа".
Сотрудники приняли решение о забастовке из-за предложений о снижении зарплаты и, как они говорят, плохих условий труда из-за мер жесткой экономии.
Пресс-секретарь женевского офиса ООН Алессандра Веллуччи заявила, что последствия от забастовки офиса в Женева пока не понятны.
Российские СМИ сообщили при этом, что в Женеве должно было быть заседание Совета ООН по правам человека относительно прав крымчан.
Напомним, накануне замглавы МИД Украины Елена Зеркаль на заседании в ООн заявили, что Россия превращает Крым в базу для военных операций.