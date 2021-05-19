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Співпраця з США на рівні місцевих влад та установ - підсумки україно-американського Форуму

Київ • УНН

 • 10196 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Про організацію дієвого партнерства між регіонами України та США за моделлю: штат - область, місто США - місто України, коледж - ВУЗ, бізнес – бізнес домовлялися на Форумі “Українсько-Американське партнерство”, який відбувся 18 травня в Києві в рамках святкування 30-річчя незалежності України.

Співпраця з США на рівні місцевих влад та установ - підсумки україно-американського Форуму

На Форумі йшлося про поглиблення українсько-американських відносин, налагодження економічних зв’язків на всіх рівнях та висвітлення потенціалу для американських інвестицій в Україну.

“В умовах децентралізації місцева влада отримала багато повноважень для розбудови спроможних громад. Разом з повноваженнями, регіони України отримали й можливість самостійного залучення інвестицій в регіональні проекти. Саме тому, як організатори Форуму ми вбачаємо за доцільне розповсюдження партнерства України та США на регіональний та муніципальний рівень партнерства міст та областей з містами та штатами в США” — розповів координатор Форуму Павло Унгурян.

У Форумі взяли участь гості з США, зокрема відомий американський політик, конгресмен США шести скликань — Джим Слеттері, фінансист та CEO американської мультистратегічної інвестиційної групи Allrise Capital — Руслан Зінуров, президент корпорації USKO та координатор української діаспори штату Каліфорнія — Влад Скоць, інші бізнесові кола, які мають інвестиції в США та Україні, депутати Верховної Ради України, міські голови великих міст та очільники обласних рад, депутати місцевих громад. Конгресмен США Джим Слеттері в свою чергу зауважив, що американці готові допомагати українському народу, але не вирішуватимуть долю країни замість українців.

“Понад сто тисяч українських сімей отримали благодійну допомогу завдяки спільному проекту і ми надзвичайно щасливі з того, що українці допомагають українцям. І це підбадьорює і надихає нас”, — наголосив Слеттері після презентації соціальних проектів, які реалізовуються в Україні спільно з діаспорою в рамках українсько-американської співпраці.

Зокрема йшлося про проект допомоги нужденним сім’ям: близько 50 тисяч продуктових пакетів було реалізовано напередодні Великодніх свят і буде продовжено за участі євангельських церков України, благодійних фондів та бізнес-партнерів.

“На старті було закумульовано понад 30 000 подарунків. Згодом їх кількість зросла до 50000. Завдяки активній участі євангельських церков, підтримці фінансових партнерів та логістичній підтримці „АТБ-маркет“ продуктові набори швидко і своєчасно були доставлені нужденним сім’ям по всіх областях країни” — розповів Голова духовної ради Всеукраїнського Собору, єпископ Валерій Антонюк.

Було зазначено, що це перша хвиля акції, і протягом року роздача допомоги нужденним сім’ям планується до 30-річчя незалежності України влітку та до Різдва Христового взимку.

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