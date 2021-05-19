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Сотрудничество с США на уровне местных властей и учреждений - итоги Украины-американского форума

Киев • УНН

 • 10196 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Об организации действенного партнерства между регионами Украины и США по модели: штат - область, город США - город Украины, колледж - ВУЗ, бизнес - бизнес договаривались на Форуме "Украинской-Американское партнерство", который состоялся 18 мая в Киеве в рамках празднования 30- летия независимости Украины.

Сотрудничество с США на уровне местных властей и учреждений - итоги Украины-американского форума

На Форуме речь шла об углублении украинского-американских отношений, налаживание экономических связей на всех уровнях и освещение потенциала для американских инвестиций в Украину.

"В условиях децентрализации местные власти получили много полномочий для развития способных общин. Вместе с полномочиями, регионы Украины получили и возможность самостоятельного привлечения инвестиций в региональные проекты. Именно поэтому, как организаторы Форума мы видим целесообразным распространение партнерства Украины и США на региональный и муниципальный уровень партнерства городов и областей с городами и штатами в США ", - рассказал координатор Форума Павел Унгурян.

В Форуме приняли участие гости из США, в частности известный американский политик, конгрессмен США шести созывов - Джим Слэттери, финансист и CEO американской мультистратегичнои инвестиционной группы Allrise Capital - Руслан Зинуров, президент корпорации USKO и координатор украинской диаспоры штата Калифорния - Влад Скоць, другие деловые круги , которые имеют инвестиции в США и Украины, депутаты Верховной Рады Украины, мэры крупных городов и руководители областных советов, депутаты местных общин. Конгрессмен США Джим Слэттери в свою очередь отметил, что американцы готовы помогать украинскому народу, но не решать судьбу страны вместо украинский.

"Более ста тысяч украинских семей получили благотворительную помощь благодаря совместному проекту и мы очень счастливы, что украинцы помогают украинском. И это ободряет и вдохновляет нас ", - подчеркнул Слэттери после презентации социальных проектов, реализуемых в Украине совместно с диаспорой в рамках украинского-американского сотрудничества.

В частности речь шла о проекте помощи нуждающимся семьям: около 50 000 продуктовых пакетов было реализовано накануне Пасхальных праздников и будет продолжено с участием евангельских церквей Украины, благотворительных фондов и бизнес-партнеров.

"На старте было аккумулировано более 30 000 подарков. Впоследствии их число возросло до 50000. Благодаря активному участию евангельских церквей, поддержке финансовых партнеров и логистической поддержке "АТБ-маркет" продуктовые наборы быстро и своевременно были доставлены нуждающимся семьям по всем областям страны ", - рассказал Председатель духовного совета Всеукраинского Собора, епископ Валерий Антонюк.

Было отмечено, что это первая волна акции, и в течение года раздача помощи нуждающимся семьям планируется к 30-летию независимости Украины летом и до Рождества Христова зимой.

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