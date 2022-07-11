Співголова Лівої партії ФРН виступив проти постачання зброї Україні

Цитата

"Я зовсім не радикальний пацифіст. Але, як і 40% населення Німеччини, я бачу небезпеку масової ескалації цієї війни в міру постачання все більшої та більшої кількості зброї", - цитує його ZDF.

Водночас за словами Ширдевана, він і всі ліві підтримують санкції проти Росії, а також схвалюють рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Нагадаємо

Вже більше місяця Німеччина блокує пакет допомоги у розмірі 9 мільярдів євро, який має стати основною формою підтримки України з боку ЄС.