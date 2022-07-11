Співголова Лівої партії ФРН виступив проти постачання зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Співголова Лівої партії ФРН Мартін Ширдеван виступив проти постачання зброї Україні, про це він заявив в інтервʼю німецькому виданню ZDF, передає УНН.
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"Я зовсім не радикальний пацифіст. Але, як і 40% населення Німеччини, я бачу небезпеку масової ескалації цієї війни в міру постачання все більшої та більшої кількості зброї", - цитує його ZDF.
Водночас за словами Ширдевана, він і всі ліві підтримують санкції проти Росії, а також схвалюють рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Нагадаємо
Вже більше місяця Німеччина блокує пакет допомоги у розмірі 9 мільярдів євро, який має стати основною формою підтримки України з боку ЄС.