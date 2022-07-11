Сопредседатель Левой партии ФРГ выступил против поставок оружия Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Сопредседатель Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван выступил против поставок оружия Украине, об этом он заявил в интервью немецкому изданию ZDF, передает УНН.
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"Я совсем нерадикальный пацифист. Но, как и 40% населения Германии, я вижу опасность массовой эскалации этой войны по мере снабжения все большего и большего количества оружия", — цитирует его ZDF.
В то же время, по словам Ширдевана, он и все левые поддерживают санкции против России, а также одобряют решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
Напомним
Уже больше месяца Германия блокирует пакет помощи в размере 9 миллиардов евро, который должен стать основной формой поддержки Украины со стороны ЕС.