"Список Ващиковського": у Польщі підтвердили заборону в'їзду українському чиновнику

“Ця особа спробувала перетнути кордон з Польщею, однак, не відповідала вимогам в’їзду в країну, оскільки фігурує в базі даних як небажаної в Польщі. У зв’язку з чим ця особа отримала відмову на в’їзд на територію Польщі”, - повідомила прес-секретарь Бещадського відділення прикордонної охорони Ельжбета Пікор.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ викликало Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії зі справ увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни і політичних репресій Святослава Шеремета.