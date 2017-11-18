"Список Ващиковського": у Польщі підтвердили заборону в'їзду українському чиновнику

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Секретарю Державної міжвідомчої комісії зі справ увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни і політичних репресій Святославу Шеремету заборонений в'їзд на територію Польщі. Про це повідомляє Бещадське відділення прикордонної служби Польщі, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.

“Ця особа спробувала перетнути кордон з Польщею, однак, не відповідала вимогам в’їзду в країну, оскільки фігурує в базі даних як небажаної в Польщі. У зв’язку з чим ця особа отримала відмову на в’їзд на територію Польщі”, - повідомила прес-секретарь Бещадського відділення прикордонної охорони Ельжбета Пікор.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ викликало Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії зі справ увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни і політичних репресій Святослава Шеремета.

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