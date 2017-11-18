"Список Ващиковского": в Польше подтвердили запрет въезда украинскому чиновнику

"Этот человек попытался пересечь границу с Польшей, однако, не соответствовал требованиям въезда в страну, поскольку фигурирует в базе данных как нежелательный в Польше. В связи с чем лицо получило отказ на въезд на территорию Польши", - сообщила пресс-секретарь Бещадского отделения пограничной охраны Эльжбета Пикор.

Напомним, Министерство иностранных дел вызвало посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.