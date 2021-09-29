Список офшорів розширяють: рішення уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу схвалив проект розпорядження щодо доповнення українського переліку офшорних зон новою юрисдикцією - Сінт-Мартен, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Внести зміну в додаток до розпорядження Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 року № 143 “Про віднесення держав до офшорних зон”..., доповнивши розділ “Карибський регіон” після позиції “Сент Люсія” позицією “Сінт-Мартен”, — йдеться в тексті схваленого розпорядження.
Деталі
Як зазначено в пояснювальній записці, документ було розроблено за пропозицією Міністерства закордонних справ України.
Автори вважають, що результатом його ухвалення буде підвищення ефективності державного фінансового моніторингу у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Додамо
У березні поточного року Кабінет міністрів України план заходів, які мають не допустити ухилення від сплати податків суб’єктів господарської діяльності та будуть запобігати відмиванню коштів в офшорних зонах. Планом передбачається, зокрема, перегляд переліку офшорів.