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Список оффшоров расширяют: решение правительства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил проект распоряжения о дополнении украинского перечня оффшорных зон новой юрисдикцией - Синт-Мартен, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Внести изменение в приложение к распоряжению Кабинета министров Украины от 23 февраля 2011 года № 143 "Об отнесении государств в оффшорные зоны"..., дополнив раздел "Карибский регион" после позиции "Сент-Люсия" позицией "Синт-Мартен", - говорится в тексте одобренного распоряжения.

Детали

Как указано в пояснительной записке, документ был разработан по предложению Министерства иностранных дел Украины.

Авторы считают, что результатом его принятия будет повышение эффективности государственного финансового мониторинга в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Добавим

В марте текущего года Кабинет министров Украины план мероприятий, которые должны не допустить уклонение от уплаты налогов субъектов хозяйственной деятельности и будут предотвращать отмывание средств в оффшорных зонах. Планом предусматривается, в частности, пересмотр перечня оффшоров.

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