Списки загиблих під час вибуху в Керчі планують опублікувати сьогодні вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Списки імен тих, хто загинув під час вибуху в коледжі міста Керч, планується опублікувати вранці четверга, повідомив ТАРС так званий “віце-прем’єр Республіки Крим” Ігор Михайличенко, передає УНН.
“Якщо за ніч всіх опізнають, ми на ранок опублікуємо списки: прізвище, ім’я, по батькові”, — сказав він.
За його словами, в даний час в морг доставлено тіла загиблих. “Зараз (списки) тільки починають формувати. Зараз якщо родичі опізнають, то заводиться прізвище, ім’я, по батькові, рік народження”, — уточнив співрозмовник.
Нагадуємо, вибухотехніки завершили роботи в коледжі окупованого міста Керч, де в середу вдень спрацював вибуховий пристрій, який приніс студент. Після цього в будівлю змогла зайти слідча група, а тіла загиблих стали вивозити в морг, де починається їх опізнання. Паралельно уточнюються списки постраждалих — досі вдалося встановити особи не всіх врятованих, оскільки частина з них знаходиться у важкому стані в реанімації.