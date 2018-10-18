Списки погибших во время взрыва в Керчи планируют опубликовать сегодня утром
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Списки имен тех, кто погиб во время взрыва в колледже города Керчь, планируется опубликовать утром четверга, сообщил ТАСС так называемый “вице-премьер Республики Крым” Игорь Михайличенко, передает УНН.
“Если за ночь всех опознают, мы утром опубликуем списки: фамилия, имя, отчество”, — сказал он.
По его словам, в настоящее время в морг доставлены тела погибших. “Сейчас (списки) только начинают формировать. Сейчас если родственники опознают, то заводится фамилия, имя, отчество, год рождения”, — уточнил собеседник.
Напоминаем, взрывотехники завершили работы в колледже оккупированного города Керчь, где в среду днем сработало взрывное устройство, которое принес студент. После этого в здание смогла зайти следственная группа, а тела погибших стали вывозить в морг, где начинается их опознание. Параллельно уточняются списки пострадавших — до сих пор удалось установить личности не всех спасенных, поскольку часть из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.