Spice Girls возз'єднаються в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Легендарна музична поп-група Spice Girls возз'єднається в 2018 році для запису нового альбому. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерела, передає УНН.
Зазначається, що така пропозиція надійшла від однієї з учасниць колективу Мел Сі. Окрім того, до складу повернеться і Вікторія Бекхем, яка була противницею такого кроку.
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"Всі п'ять (дівчат - ред.) тримали в секреті ці розмови з літа, і нарешті всі вони готові возз'єднатися в 2018 році", - сказало одне з джерел видання.
Дівчата також планують організувати спеціальний проект на телебаченні в честь возз'єднання.
Нагадаємо, чотири учасники знаменитої скандинавської групи ABBA возз'єднались, щоб дати спільний концерт в честь піввікового ювілею групи.