Spice Girls воссоединятся в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Легендарная музыкальная поп-группа Spice Girls воссоединится в 2018 году для записи нового альбома. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники, передает УНН.
Отмечается, что такое предложение поступило от одной из участниц коллектива Мел Си. Кроме того, в состав вернется и Виктория Бекхэм, которая была противницей такого шага.
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"Все пять (девушек - ред.) держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году", - сказал один из источников издания.
Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.
Напомним, четыре участника знаменитой скандинавской группы ABBA воссоединились , чтобы дать совместный концерт в честь полувекового юбилея группы.