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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35402 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 56646 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 65005 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68575 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58231 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97362 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100606 просмотра

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Spice Girls воссоединятся в 2018 году

Spice Girls воссоединятся в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 20329 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Легендарная музыкальная поп-группа Spice Girls воссоединится в 2018 году для записи нового альбома. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники, передает УНН.

Отмечается, что такое предложение поступило от одной из участниц коллектива Мел Си. Кроме того, в состав вернется и Виктория Бекхэм, которая была противницей такого шага.

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"Все пять (девушек - ред.) держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году", - сказал один из источников издания.

Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.

Напомним, четыре участника знаменитой скандинавской группы ABBA воссоединились , чтобы дать совместный концерт в честь полувекового юбилея группы.

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