Spice Girls воссоединятся в 2018 году

Отмечается, что такое предложение поступило от одной из участниц коллектива Мел Си. Кроме того, в состав вернется и Виктория Бекхэм, которая была противницей такого шага.

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"Все пять (девушек - ред.) держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году", - сказал один из источников издания.

Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.

Напомним, четыре участника знаменитой скандинавской группы ABBA воссоединились , чтобы дать совместный концерт в честь полувекового юбилея группы.