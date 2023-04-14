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Спецтрибунал для рф є обов’язковим елементом правильного завершення війни - Подоляк

Спецтрибунал для рф є обов’язковим елементом правильного завершення війни - Подоляк

Київ • УНН

 • 629452 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Спецтрибунал для росії є обов’язковим елементом правильного завершення війни, наголосив у своєму Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

“Спецтрибунал є обов’язковим елементом правильного завершення війни. росіяни вже скоїли понад 77 тисяч воєнних злочинів в Україні, як-от: убивства, катування, ґвалтування, депортація, мародерство тощо. Цей процес має стати прецедентним і повчальним для будь-якої диктатури у світі”, – написав він.

Доповнення

Генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю The Washington Post заявив, що від початку повномасштабного російського вторгнення, Україна уже зареєструвала вчинення на своїй території понад 77 тисяч воєнних злочинів.

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