Спецтрибунал для рф є обов’язковим елементом правильного завершення війни - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Спецтрибунал для росії є обов’язковим елементом правильного завершення війни, наголосив у своєму Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
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“Спецтрибунал є обов’язковим елементом правильного завершення війни. росіяни вже скоїли понад 77 тисяч воєнних злочинів в Україні, як-от: убивства, катування, ґвалтування, депортація, мародерство тощо. Цей процес має стати прецедентним і повчальним для будь-якої диктатури у світі”, – написав він.
Доповнення
Генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю The Washington Post заявив, що від початку повномасштабного російського вторгнення, Україна уже зареєструвала вчинення на своїй території понад 77 тисяч воєнних злочинів.