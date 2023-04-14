Спецтрибунал для рф является обязательным элементом правильного завершения войны - Подоляк

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“Спецтрибунал является обязательным элементом правильного завершения войны. россияне уже совершили более 77 тысяч военных преступлений в Украине, таких как: убийства, пытки, изнасилования, депортация, мародерство и тому подобное. Этот процесс должен стать прецедентным и поучительным для любой диктатуры в мире”, – написал он.

Дополнение

Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью The Washington Post заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения, Украина уже зарегистрировала совершение на своей территории более 77 тысяч военных преступлений.



