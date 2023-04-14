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Спецтрибунал для рф является обязательным элементом правильного завершения войны - Подоляк

Спецтрибунал для рф является обязательным элементом правильного завершения войны - Подоляк

Киев • УНН

 • 629450 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Спецтрибунал для россии является обязательным элементом правильного завершения войны, отметил в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Цитата

“Спецтрибунал является обязательным элементом правильного завершения войны. россияне уже совершили более 77 тысяч военных преступлений в Украине, таких как: убийства, пытки, изнасилования, депортация, мародерство и тому подобное. Этот процесс должен стать прецедентным и поучительным для любой диктатуры в мире”, – написал он.

Дополнение

Генеральный прокурор Андрей Костин в интервью The Washington Post заявил, что с начала полномасштабного российского вторжения, Украина уже зарегистрировала совершение на своей территории более 77 тысяч военных преступлений.

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