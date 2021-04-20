Сперечалися Зеленський і Філатов, а роздяглася модель: тепер вона "засвітилася" на засіданні ради реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська модель Ася Міковіч, яка роздяглася на Новому мосту в Дніпрі після суперечки мера Бориса Філатова з Президентом Володимиром Зеленським щодо добудови цього самого моста, взяла участь в засіданні Нацради реформ. Фото з заходу Ася опублікувала в своєму Instagram, передає УНН.
Цитата:
“Останнім часом все більше переконуюся, як важливо бути частиною того, що дійсно має значення і розвиватися в команді професіоналів”, — підписала дівчина своє фото з засідання ради.
Деталі
Судячи з фото, йдеться про засідання, що проходило в березні.
Відзначимо також, що на Instagram-сторінці дівчини безліч фотографій з українськими політиками — Володимиром Омеляном, Геннадієм Кернесом, Андрієм Богданом, Олександром Скічком. А ось ню-фото вона видалила.
Передісторія
У липні 2019 року мер міста Дніпро Борис Філатов взяв особисте зобов’язання завершити будівництво моста через річку Дніпро до Дня міста 14 вересня.
Такі умови парі запропонував Філатову Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Дніпро.
Ася Міковіч, яка називає себе “інфраструктурною музою України”, акцію підтримала. Вона заявила, що за умови, якщо Новий міст буде зданий в експлуатацію точно в строк, модель на наступний же день влаштує на ньому фотосесію в стилі “ню”.
У підсумку, міст був побудований, хоча і з застереженнями, і дівчина виконала обіцянку.
Варто відзначити, що вже через кілька днів після закінчення будівництва стало відомо, що посадові особи міської ради Дніпра та підприємства-підрядника підозрюються в розкраданні 29,5 млн грн бюджетних коштів при здійсненні ремонту Нового мосту.
Згодом посадових осіб міськради Дніпра, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів, оголосили в розшук. Іншим фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.