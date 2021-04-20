Спорили Зеленский и Филатов, а разделась модель: теперь она "засветилась" на заседании совета реформ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинская модель Ася Микович, которая разделась на Новом мосту в Днепре после спора мэра Бориса Филатова з Президентом Владимиром Зеленским относительно достройки этого самого моста, приняла участие в заседании Нацсовета реформ. Фото с мероприятия Ася опубликовала в своем Instagram, передает УНН.
Цитата:
“Последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значение, и развиваться в команде профессионалов”, — подписала девушка свое фото с заседания совета.
Детали
Судя по фото, речь идет о заседании, проходившем в марте.
Отметим также, что на Instagram-странице девушки множество фотографий с украинскими политиками — Владимиром Омеляном, Геннадием Кернесом, Андреем Богданом, Александром Скичко. А вот ню-фото она поудаляла.
Предыстория
В июле 2019 года мэр города Днепр Борис Филатов взял личное обязательство завершить строительство моста через реку Днепр ко Дню города 14 сентября.
Такие условия пари предложил Филатову Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Днепр.
Ася Микович, которая называет себя “инфраструктурной музой Украины”, акцию поддержала. Она заявила, что при условии, если Новый мост будет сдан в эксплуатацию точно в срок, модель на следующий же день устроит на нем фотосессию в стиле “ню”.
В итоге, мост был построен, хотя и с оговорками, и девушка выполнила обещание.
Стоит отметить, что уже через пару дней после окончания строительства стало известно, что должностные лица городского совета Днепра и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.
Впоследствии должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств, объявили в розыск. Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.