"Спаринг-шоу справжніх чоловіків" стартує у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. “Спаринг-шоу справжніх чоловіків” приурочене до Міжнародного чоловічого дня відбудеться завтра у Кропивницькому. Про це УНН-Центр повідомили організатори заходу.
Учасниками шоу стануть найкращі студенти різних навчальних закладів міста.
За умовами шоу учасники продемонструють свої інтелектуальні знання, почуття гумору, спортивну та фізичну підготовку, а також творчі здібності та відчуття стилю.
Конкурсні змагання для учасників організують члени журі і саме вони визначать хто ж з молодих чоловіків цього дня буде найкращим.
Так, захід стартує 22 листопада, у Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва. Початок о 13:00.