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"Спаринг-шоу справжніх чоловіків" стартує у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 6733 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. “Спаринг-шоу справжніх чоловіків” приурочене до Міжнародного чоловічого дня відбудеться завтра у Кропивницькому. Про це УНН-Центр повідомили організатори заходу.

"Спаринг-шоу справжніх чоловіків" стартує у Кропивницькому

Учасниками шоу стануть найкращі студенти різних навчальних закладів міста.

За умовами шоу учасники продемонструють свої інтелектуальні знання, почуття гумору, спортивну та фізичну підготовку, а також творчі здібності та відчуття стилю.

Конкурсні змагання для учасників організують члени журі і саме вони визначать хто ж з молодих чоловіків цього дня буде найкращим.

Так, захід стартує 22 листопада, у Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва. Початок о 13:00.

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