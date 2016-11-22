"Спаринг-шоу справжніх чоловіків" стартує у Кропивницькому

Учасниками шоу стануть найкращі студенти різних навчальних закладів міста.

За умовами шоу учасники продемонструють свої інтелектуальні знання, почуття гумору, спортивну та фізичну підготовку, а також творчі здібності та відчуття стилю.

Конкурсні змагання для учасників організують члени журі і саме вони визначать хто ж з молодих чоловіків цього дня буде найкращим.

Так, захід стартує 22 листопада, у Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва. Початок о 13:00.