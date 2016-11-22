"Спарринг-шоу настоящих мужчин" стартует в Кропивницком

Участниками шоу станут лучшие студенты различных учебных заведений города.

По условиям шоу участники продемонстрируют свои интеллектуальные знания, чувство юмора, спортивную и физическую подготовку, а также творческие способности и чувство стиля.

Конкурсные соревнования для участников организуют члены жюри и именно они определят кто же из молодых мужчин в этот день будет лучшим.

Так, мероприятие стартует 22 ноября, в Кировоградской областной библиотеке для юношества. Начало в 13:00.