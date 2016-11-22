"Спарринг-шоу настоящих мужчин" стартует в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. "Спарринг-шоу настоящих мужчин" приурочено к Международному мужскому дню состоится завтра в Кропивницком. Об этом УНН-Центр сообщили организаторы мероприятия.
Участниками шоу станут лучшие студенты различных учебных заведений города.
По условиям шоу участники продемонстрируют свои интеллектуальные знания, чувство юмора, спортивную и физическую подготовку, а также творческие способности и чувство стиля.
Конкурсные соревнования для участников организуют члены жюри и именно они определят кто же из молодых мужчин в этот день будет лучшим.
Так, мероприятие стартует 22 ноября, в Кировоградской областной библиотеке для юношества. Начало в 13:00.