Спанієля з Канади навчили на запах виявляти небезпечну бактерію

ukru
20:29 • 27491 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

18:00 • 84410 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 120313 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 126667 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 221643 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 166506 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 186921 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172636 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164831 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 348950 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
70 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

Землетрус у Південно-Східній Азії: десятки жертв та руйнування у Таїланді, М'янмі та інших країнах

28 березня, 12:13 • 149904 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167059 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 80465 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 67989 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

18:38 • 59388 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 221643 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 348950 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 367187 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 283850 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357163 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

18:04 • 48484 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

16:29 • 67989 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 80465 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167059 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170129 перегляди
Актуальне
Спанієля з Канади навчили на запах виявляти небезпечну бактерію

Спанієля з Канади навчили на запах виявляти небезпечну бактерію

Київ • УНН

 • 10590 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Двохлітній англійський спрінгер-спанієль Ангус офіційно вважається медичним співробітником лікарні у канадському місті Ванкувер, де він за запахом визначає наявність бактерій Superbug Clostridium, що можуть викликати діарею, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Своїй кар’єрі Ангус завдячує власниці Терезі Цурберг, яка три роки тому підхопила бактерію Clostridium і проходила реабілітацію у лікарні.

Там вона познайомилася з медсестрою, що розповіла їй про собаку з Нідерландів, яку спеціально натренували для знаходження у пацієнтів бактерії (до речі, наразі нідерландський хвостатий фахівець вийшов на пенсію – ред.).

Так, Т.Цурберг загорілася ідеєю і завівши цуценя, записала його у пілотну програму, в рамках якої Ангуса почали навчати знаходити бактерії Clostridium, імітуючи методи, які використовують під час навчання собак знаходити вибухівки та наркотики.

Після проходження різноманітних тестів, Ангус став повноцінним співробітником лікарні, отримавши справжнє посвідчення.

В лікарні він 4 дні на тиждень знаходить по запаху небезпечні бактерії, спори яких можуть бути навіть на руках медичних працівників.

Медичні установи зазвичай використовують ультрафіолетове світло, щоб знайти бактерії, однак Ангусу вдається це набагато швидше.

І тільки після того, як хвостатий шукач виявляє бактерії, місце їх перебування дезінфікують за допомогою ультрафіолету.

Як повідомляв УНН, у Міжнародному аеропорту Сан-Франциско порося зустрічає пасажирів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,799.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.50
Ethereum
$1,877.49