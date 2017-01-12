Спанієля з Канади навчили на запах виявляти небезпечну бактерію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Двохлітній англійський спрінгер-спанієль Ангус офіційно вважається медичним співробітником лікарні у канадському місті Ванкувер, де він за запахом визначає наявність бактерій Superbug Clostridium, що можуть викликати діарею, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Своїй кар’єрі Ангус завдячує власниці Терезі Цурберг, яка три роки тому підхопила бактерію Clostridium і проходила реабілітацію у лікарні.
Там вона познайомилася з медсестрою, що розповіла їй про собаку з Нідерландів, яку спеціально натренували для знаходження у пацієнтів бактерії (до речі, наразі нідерландський хвостатий фахівець вийшов на пенсію – ред.).
Так, Т.Цурберг загорілася ідеєю і завівши цуценя, записала його у пілотну програму, в рамках якої Ангуса почали навчати знаходити бактерії Clostridium, імітуючи методи, які використовують під час навчання собак знаходити вибухівки та наркотики.
Після проходження різноманітних тестів, Ангус став повноцінним співробітником лікарні, отримавши справжнє посвідчення.
В лікарні він 4 дні на тиждень знаходить по запаху небезпечні бактерії, спори яких можуть бути навіть на руках медичних працівників.
Медичні установи зазвичай використовують ультрафіолетове світло, щоб знайти бактерії, однак Ангусу вдається це набагато швидше.
І тільки після того, як хвостатий шукач виявляє бактерії, місце їх перебування дезінфікують за допомогою ультрафіолету.
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