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Спаниеля из Канады научили на запах выявлять опасную бактерию

Спаниеля из Канады научили на запах выявлять опасную бактерию

Киев • УНН

 • 10590 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Двухлетний английский спрингер-спаниель Ангус официально считается медицинским сотрудником больницы в канадском городе Ванкувер, где он по запаху определяет наличие бактерий Superbug Clostridium, которые могут вызвать диарею, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Своей карьере Ангус обязан владелицы Терезе Цурберг, которая три года назад подхватила бактерию Clostridium и проходила реабилитацию в больнице.

Там она познакомилась с медсестрой, которая рассказала ей о собаке из Нидерландов, которую специально натренировали для нахождения у пациентов бактерии (кстати, сейчас нидерландский хвостатый специалист вышел на пенсию - ред.).

Так, Т.Цурберг загорелась идеей и заведя щенка, записала его в пилотную программу, в рамках которой Ангуса начали учить находить бактерии Clostridium, имитируя методы, которые используют при обучении собак находить взрывчатки и наркотиков.

После прохождения различных тестов, Ангус стал полноценным сотрудником больницы, получив настоящее удостоверение.

В больнице он 4 дня в неделю находит по запаху опасные бактерии, споры которых могут быть даже на руках медицинских работников.

Медицинские учреждения обычно используют ультрафиолетовый свет, чтобы найти бактерии, однако Ангусу удается это намного быстрее.

И только после того, как хвостатый искатель обнаруживает бактерии, место их пребывания дезинфицируют с помощью ультрафиолета.

Как сообщал УНН, в Международном аэропорту Сан-Франциско поросенок встречает пассажиров.

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