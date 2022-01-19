Спалюють старий одяг, пластик та овечий гній: сотні тисяч ліванців та сирійців опинилися в пастці снігової бурі

Деталі

Шторм, який отримав у Лівані назву "Хіба", розпочався увечері у вівторок і, як очікується, досягне свого піку у четвер.

Економічний колапс Лівану та крах валюти означають, що все більше сімей не можуть дозволити собі паливо для обігріву своїх будинків цієї зими.

Сотні тисяч сирійських біженців у Лівані та Йорданії, а також інші особи, переміщені в результаті війни в Сирії, ховаються в наметах, що погано опалюються, покладаючись в основному на шари ковдр, щоб зігрітися.

"Вони спалюють все, що завгодно, щоб обігрівачі залишалися включеними, від пластику до старого одягу", - повідомив громадський діяч Басім Атраш.

Раніше цього місяця сирійська мати і троє її дітей померли уві сні після того, як вдихнули токсичні пари від вугілля, щоб обігріти свою кімнату в селі на півдні Лівану.

Група допомоги CARE International заявила, що очікується, що температура в Йорданії, Лівані та Сирії впаде нижче за нуль, що поставить під загрозу життя мільйонів людей, які вже живуть у важких умовах. Застуда та респіраторні захворювання зростають та поширюються, як і загроза COVID-19 у переповнених таборах без достатнього медичного обслуговування, повідомляє CARE.

Сильний снігопад також покрив Голанські висоти, стратегічне плато, яке захоплено Ізраїлем у Сирії під час близькосхідної війни 1967 року.

На сході Туреччини через сильний снігопад закрилася велика автомагістраль, яка сполучає міста Тарсус, Адана і Газіантеп, внаслідок чого тисячі людей і транспортних засобів опинилися в снігу заввишки півметра, повідомило державне агентство Anadolu.

Між тим,влада закрила школи в 55 з 81 провінції Туреччини.

Доповнення

Ліван, країна з населенням 6 мільйонів людей, є домівкою для 1,5 мільйона сирійців, які втекли від громадянської війни, яка триває вже десять років. За оцінками ООН, 90% домогосподарств сирійських біженців живуть в умовах бідності. Але в міру того, як Ліван бореться з безпрецедентною економічною кризою, бідність як ліванців, так і сирійців посилилася. Ціни на паливо, що стрімко зростають, у поєднанні з обвалом валюти призвели до того, що багато товарів першої необхідності тепер недоступні для середнього ліванця.

Вартість тонни деревини зараз еквівалентна п'ятикратній мінімальній заробітній платі, що продається за 3 мільйони ліванських фунтів (120 доларів США), тоді як близько 20 літрів дизельного палива зараз продаються приблизно за 300 000 — майже в 10 разів більше ніж три роки тому.