Сжигают старую одежду, пластик и овечий навоз: сотни тысяч ливанцев и сирийцев оказались в ловушке снежной бури

Детали

Шторм, который получил в Ливане название "Хиба", начался вечером во вторник и, как ожидается, достигнет своего пика в четверг.

Экономический коллапс Ливана и крах валюты означают, что все больше семей не могут позволить себе топливо для обогрева своих домов этой зимой.

Сотни тысяч сирийских беженцев в Ливане и Иордании, а также другие лица, перемещенные в результате войны в Сирии, прячутся в палатках, которые плохо отапливаются, полагаясь в основном на слои одеял, чтобы согреться.

"Они сжигают все, что угодно, чтобы обогреватели оставались включенными, от пластика до старой одежды", - сообщил общественный деятель Басим Атраш.

Ранее в этом месяце сирийская мать и трое ее детей умерли во сне после того, как вдохнули токсичные пары от угля, чтобы обогреть свою комнату в деревне на юге Ливана.

Группа помощи CARE International заявила, что ожидается, что температура в Иордании, Ливане и Сирии упадет ниже нуля, что поставит под угрозу жизнь миллионов людей, которые уже живут в тяжелых условиях. Простуда и респираторные заболевания растут и распространяются, как и угроза COVID-19 в переполненных лагерях без достаточного медицинского обслуживания, сообщает CARE.

Сильный снегопад также покрыл Голанские высоты, стратегическое плато, которое захвачено Израилем в Сирии во время ближневосточной войны 1967 года.

На востоке Турции из-за сильного снегопада закрылась крупная автомагистраль, соединяющая города Тарсус, Адана и Газиантеп, в результате чего тысячи людей и транспортных средств оказались в снегу высотой полметра, сообщило государственное агентство Anadolu.

Между тем,власти закрыли школы в 55 из 81 провинции Турции.

Дополнение

Ливан, страна с населением 6 миллионов человек, является домом для 1,5 миллиона сирийцев, бежавших от гражданской войны, которая длится уже десять лет. По оценкам ООН, 90% домохозяйств сирийских беженцев живут в условиях бедности. Но по мере того, как Ливан борется с беспрецедентным экономическим кризисом, бедность как ливанцев, так и сирийцев усилилась. Стремительно растущие цены на топливо в сочетании с обвалом валюты привели к тому, что многие товары первой необходимости теперь недоступны для среднего ливанца.

Стоимость тонны древесины сейчас эквивалентно пятикратной минимальной заработной плате, что продается за 3 миллиона ливанских фунтов (120 долларов США), тогда как около 20 литров дизельного топлива сейчас продаются примерно по 300 000 — почти в 10 раз больше, чем три года назад.