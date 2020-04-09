Спалах COVID-19 на Дніпропетровщині серед прихожан церкви: стали відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Наразі лабораторно встановлено 21 випадок інфікування коронавірусом серед прихожан церкви "Нове покоління" на Дніпропетровщині. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Відомо, що попри карантинні обмеження віряни збиралися на території церкви у місті Першотравенську.
З числа осіб, в яких виявлено хворобу, 3 – жителі Першотравенська, 18 - жителі інших населених пунктів. Один хворий перебуває в лікарні, інші - за місцем мешкання на самоізоляції.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 325 КК України - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
Раніше повідомлялося про спалах коронавірусної хвороби у місті Першотравенськ, епіцентром якої стала церква "Нове покоління", яка має своє представництво та біблійну школу у Першотравенську.