Вспышка COVID-19 в Днепропетровской области среди прихожан церкви: стали известны детали

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36761 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 45667 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 60908 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 61661 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 86751 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76292 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101391 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105415 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130598 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130223 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 107641 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 106241 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 105853 просмотра
Актуальное
Вспышка COVID-19 в Днепропетровской области среди прихожан церкви: стали известны детали

Вспышка COVID-19 в Днепропетровской области среди прихожан церкви: стали известны детали

Киев  •  УНН

 • 43309 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На данный момент лабораторно установлено 21 случай инфицирования коронавирусом среди прихожан церкви "Новое поколение" в Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Известно, что, несмотря на карантин, верующие собирались на территории церкви в городе Першотравенск.

Из числа лиц, у которых выявлена болезнь, 3 - жители Першотравенска, 18 - жители других населенных пунктов. Один больной находится в больнице, остальные - по месту жительства на самоизоляции.

Полиция начала уголовное производство по ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Ранее сообщалось о вспышке коронавирусной болезни в городе Першотравенск, эпицентром которой стала церковь "Новое поколение", имеющая свое представительство и библейскую школу в Першотравенске.

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