Вспышка COVID-19 в Днепропетровской области среди прихожан церкви: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На данный момент лабораторно установлено 21 случай инфицирования коронавирусом среди прихожан церкви "Новое поколение" в Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Известно, что, несмотря на карантин, верующие собирались на территории церкви в городе Першотравенск.
Из числа лиц, у которых выявлена болезнь, 3 - жители Першотравенска, 18 - жители других населенных пунктов. Один больной находится в больнице, остальные - по месту жительства на самоизоляции.
Полиция начала уголовное производство по ст. 325 УК Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Ранее сообщалось о вспышке коронавирусной болезни в городе Першотравенск, эпицентром которой стала церковь "Новое поколение", имеющая свое представительство и библейскую школу в Першотравенске.