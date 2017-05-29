Спалах АЧС зафіксовано на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за останні кілька днів отримала позитивний результат дослідження на африканську чуму свиней (АЧС) в Одеській області, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
Зазначається, що спалах захворювання та загибель чотирьох свиней було зафіксовано в господарстві Великорибальського психоневрологічного будинку-інтернату с. Ярославка (Одеська обл.).
За попередньою інформацією, в господарстві тримали 49 голів свиней.
“В осередку захворювання вживають заходів із локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — додали у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, за прогнозами фахівців, до кінця поточного року в Україні можна очікувати ще до 200 випадків АЧС.
Експерти кажуть що, замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста.
У ВРУ з цього приводу вже звернулися до КМУ та Президента.
А за словами нардепа С.Тригубенка, ЄС більше не буде поблажливим до неспроможності України побороти АЧС.