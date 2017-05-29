Вспышка АЧС зафиксирована в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за последние несколько дней получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Одесской области, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что вспышка заболевания и гибель четырех свиней было зафиксировано в хозяйстве Великорыбальское психоневрологического дома-интерната с. Ярославка (Одесская обл.).
По предварительной информации, в хозяйстве держали 49 голов свиней.
"В очаге заболевания принимают меры по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - добавили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, по прогнозам специалистов, до конца текущего года в Украине можно ожидать еще до 200 случаев АЧС.
Эксперты говорят, что, вместо борьбы с АЧС государство просто превратилась в статиста.
В ВРУ по этому поводу уже обратились к КМУ и Президента.
А по словам нардепа С.Тригубенко, ЕС больше не будет снисходительным к несостоятельности Украины побороть АЧС.