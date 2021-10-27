SpaceX усуває проблеми з туалетом на Crew Dragon перед вильотом в космос

Деталі

Проблема з туалетом Crew Dragon була вперше виявлена ​​під час місії SpaceX Inspiration4 у вересні, під час якої чотири людини були вивезені на орбіту під час першої туристичної місії, де вони провели три дні.

Джаред Айзекман, командир і фінансист місії сказав, що під час місії спрацювала сигналізація, яка попередила екіпаж про непередбачувану проблему з вентилятором унітазу. Він сказав, що йому та його попутникам довелося працювати з контролерами SpaceX на землі, щоб усунути неполадки.

Ця проблема не викликала серйозних проблем для екіпажу Inspiration4, а також не було випадків потрапляння рідин тіла всередині капсули.

“Я хочу бути ясним на 100%: у салоні взагалі не було жодних проблем, оскільки це стосується цього” , — сказав Айзекман.Але після повернення екіпажу Inspiration4 на Землю SpaceX розібрав свій космічний корабель, щоб додатково перевірити, що могло йти не так.

SpaceX розробила виправлення для своєї майбутньої місії, вирішивши приварити норовливу трубу, щоб виключити ризик її розклеєння. NASA все ще має дати остаточне рішення для цього виправлення, але, враховуючи всі обставини, представники NASA і SpaceX впевнені, що ці проблеми будуть зняті, і місія на цих вихідних запуститься.

Додатково

Політ у ці вихідні стане четвертою місією SpaceX Crew Dragon для доставки професійних астронавтів на космічну станцію в рамках угоди, підписаної SpaceX з NASA. На борту будуть астронавти NASA Раджа Чарі, Том Маршберн, Кайла Баррон, а також астронавт ЄКА (Європейське космічне агентство) Маттіас Маурер. Вони проведуть шість місяців на борту МКС, продовживши 20-річну історію космічної станції, яка приймала астронавтів з усього світу для проведення наукових досліджень.

Нагадаємо

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) повідомило про зміну термінів своєї безпілотної місячної місії Artemis 1, яка має на меті повернення людей на Місяць уперше з 1972 року.