SpaceX устраняет проблемы с туалетом на Crew Dragon перед вылетом в космос

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Проблема с туалетом Crew Dragon была впервые обнаружена во время миссии SpaceX Inspiration4 в сентябре, во время которой четыре человека были вывезены на орбиту во время первой туристической миссии, где они провели три дня.

Джаред Айзекман, командир и финансист миссии сказал, что во время миссии сработала сигнализация, предупредившая экипаж о непредсказуемой проблеме с вентилятором унитаза. Он сказал, что ему и его попутчикам пришлось работать с контролерами SpaceX на земле, чтобы устранить неполадки.

Эта проблема не вызвала серьезных проблем для экипажа Inspiration4, а также не было случаев попадания жидкостей тела внутри капсулы.

“Я хочу быть ясным на 100%: в салоне вообще не было никаких проблем, поскольку это касается этого”, — сказал Айзекман. Но после возвращения экипажа Inspiration4 на Землю SpaceX разобрал свой космический корабль, чтобы дополнительно проверить, что могло идти не так.

SpaceX разработала исправление для своей будущей миссии, решив приварить своенравную трубу, чтобы исключить риск ее расклеивания. NASA все еще должно дать окончательное решение для этой поправки, но, учитывая все обстоятельства, представители NASA и SpaceX уверены, что эти проблемы будут сняты, и миссия на этих выходных запустится.

Дополнительно

Полет в эти выходные станет четвертой миссией SpaceX Crew Dragon для доставки профессиональных астронавтов на космическую станцию ​​в рамках соглашения, подписанного SpaceX из NASA. На борту будут астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Баррон, а также астронавт ЕКА (Европейское космическое агентство) Маттиас Маурер. Они проведут шесть месяцев на борту МКС, продолжив 20-летнюю историю космической станции, принимавшей астронавтов со всего мира для проведения научных исследований.

Напомним

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило об изменении сроков своей беспилотной месячной миссии Artemis 1, целью которой является возвращение людей на Луну впервые с 1972 года.