Соціал-демократи ФРН провели відкриті дискусії з консерваторами про коаліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Консервативний блок ХДС/ХСС і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) у Берліні провели перший раунд попередніх переговорів щодо коаліції ФРН та усвідомлюють відповідальність за формування нового уряду, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У нас були серйозні і в той же час відкриті переговори”, — підкреслив генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбайль. “СДПН, ХДС і ХСС зібралися сьогодні в особливий політичний момент, — сказав Клінгбайль. — Ми всі усвідомлюємо відповідальність, яку ми разом несемо за майбутнє Німеччини і Європи”. Беруть участь у консультаціях партії сповнені бажання досягти результату, “на основі якого буде прийнято рішення, чи продовжувати переговори”, зазначив генсек СДПН.
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На його думку, нинішня ситуація в країні і світі вимагає “нової політики” від майбутнього уряду. Сторони обговорять, “як може виглядати новий політичний стиль і як три партії зможуть спільно його формувати”, сказав Клінгбайль.
Нагадаємо, попередні (зондувальні) переговори стосовно формування уряду ФРН між консервативним блоком Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) і Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) починаються 7 січня у Берліні через 3 місяці після виборів до Бундестагу.