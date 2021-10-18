Сотні оголених людей біля Мертвого моря: фотограф незвично звернув увагу на екологічну кризу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Американський фотограф Спенсер Тунік зібрав приблизно 300 оголених людей на березі Мертвого моря, щоб привернути увагу до його висихання. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
54-річний Спенсер уже втретє фотографує оголених людей в Ізраїлі біля Мертвого моря, яке щороку висихає приблизно на метр. 10 років тому він зібрав понад 1000 оголених моделей.
"Для мене тіло уособлює красу, життя та кохання", — зазначив фотограф.
Усі учасники проекту були пофарбовані білою фарбою. У такий спосіб Спенсер хотів нагадати біблійну історію, в якій дружина Лота перетворилася на соляний стовп.
Додамо
Повідомляють, що міністерство туризму Ізраїля підтримало акцію Туніка й оплатило всі витрати.
Водночас деякі консервативні лідери країни виступили проти проекту, назвавши його "заходом масової гидоти".
Довідка
Мертве море — одна з найсолоніших водойм світу, розташована на території Ізраїлю та Йорданії. Рівень води у ній падає більше ніж на метр кожного року, а площа від 1960-х років скоротилася приблизно на третину.