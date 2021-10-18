Сотни обнаженных людей у Мертвого моря: фотограф необычно обратил внимание на экологический кризис
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Американский фотограф Спенсер Туник собрал около 300 обнаженных людей на берегу Мертвого моря, чтобы привлечь внимание к его высыханию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
54-летний Спенсер уже в третий раз фотографирует обнаженных людей в Израиле возле Мертвого моря, которое ежегодно высыхает примерно на метр. 10 лет назад он собрал более 1000 обнаженных моделей.
“Для меня тело олицетворяет красоту, жизнь и любовь”, — отметил фотограф.
Все участники проекта были окрашены белой краской. Таким образом Спенсер хотел напомнить библейскую историю, в которой жена Лота превратилась в соляной столб.
Добавим
Сообщается, что министерство туризма Израиля поддержало акцию Туника и оплатило все расходы.
В то же время некоторые консервативные лидеры страны выступили против проекта, назвав его “мероприятием массовой мерзости”.
Справка
Мертвое море — один из самых соленых водоемов мира, расположенный на территории Израиля и Иордании. Уровень воды в нем падает более чем на метр ежегодно, а площадь с 1960-х годов сократилась примерно на треть.