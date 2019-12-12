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Сотні мертвих птахів виявили на одній з доріг Уельсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Великій Британії на острові Англсі в Уельсі знайшли сотні мертвих птахів. Вчені встановлюють причину їх загибелі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"Три сотні скривавлених шпаків були знайдені на дорозі на острові Англсі. За словами очевидців, вони немов впали мертвими з неба. Кількох з них зібрали для проведення експертизи і встановлення причини загибелі", - пишуть у виданні.

Житель острова Давид Едвардс повідомив агентству, що його подруга бачила рій шпаків в небі, але коли вона поверталася додому, то виявила їх уже мертвими на дорозі.

Нагадаємо, у Житомирській області масово загинула риба на трьох ділянках річки Уж в Коростенському районі.

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