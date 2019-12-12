Сотни мертвых птиц обнаружили на одной из дорог Уэльса

"Три сотни окровавленных скворцов были найдены на дороге на острове Англси. По словам очевидцев, они словно упали мертвыми с неба. Нескольких из них собрали для проведения экспертизы и установления причины гибели", - пишут в издании.

Житель острова Давид Эдвардс сообщил агентству, что его подруга видела рой скворцов в небе, но когда она возвращалась домой, то обнаружила их уже мертвыми на дороге.

Напомним, в Житомирской области массово погибла рыба на трех участках реки Уж в Коростенском районе.