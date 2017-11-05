Сотий гол Кавані допоміг "ПСЖ" здобути десяту перемогу в Лізі 1
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В одному із поєдинків 12-го туру французької Ліги 1 лідер чемпіонату “Парі Сен-Жермен” обіграв в гостях ФК “Анже”, передає УНН.
Вже за 30 хвилин поєдинку парижани зняли питання щодо переможця. На 5 хвилині Мбаппе пробив голкіпера “Анже” після передачі Дані Алвеса. Потім Алвес вдруге став асистентом при взятті воріт у виконанні Дракслера. Згодом Кавані забив перший гол у грі — 0:3.
У другому таймі Кавані та Мбаппе оформили дублі та встановили остаточні цифри на табло — 0:5.
Примітно, що зустріч пропускав бразильський бомбардир Неймар.
Зауважимо, що перший забитий гол Кавані у грі став для уругвайця 100-м у футболці “ПСЖ”. На це йому знадобилося 144 матчі.
Додамо, що для парижан дана перемога стала 10-ю в Лізі 1 — 1 місце з 32 очками.