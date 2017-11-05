Сотый гол Кавани помог "ПСЖ" получить десятую победу в Лиге 1

Уже через 30 минут поединка парижане сняли вопрос о победителе. На 5 минуте Мбаппе пробил голкипера “Анже” после передачи Дани Алвеса. Затем Алвес вдруг стал ассистентом при взятии ворот в исполнении Дракслера. Впоследствии Кавани забил первый гол в игре — 0: 3.

Во втором тайме Кавани и Мбаппе оформили дубли и установили окончательные цифры на табло — 0: 5.

Примечательно, что встречу пропускал бразильский бомбардир Неймар.

Заметим, что первый забитый гол Кавани в игре стал для уругвайца 100-м в футболке “ПСЖ”. На это ему понадобилось 144 матча.

Добавим, что для парижан данная победа стала 10-й в Лиге 1 — 1 место с 32 очками.