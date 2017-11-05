Сотый гол Кавани помог "ПСЖ" получить десятую победу в Лиге 1

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58107 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125497 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106234 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108838 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107328 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100398 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102543 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145813 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сотый гол Кавани помог "ПСЖ" получить десятую победу в Лиге 1

Сотый гол Кавани помог "ПСЖ" получить десятую победу в Лиге 1

Киев  •  УНН

 • 9947 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В одном из поединков 12-го тура французской Лиги 1 лидер чемпионата “Пари Сен-Жермен” обыграл в гостях ФК “Анже”, передает УНН.

Уже через 30 минут поединка парижане сняли вопрос о победителе. На 5 минуте Мбаппе пробил голкипера “Анже” после передачи Дани Алвеса. Затем Алвес вдруг стал ассистентом при взятии ворот в исполнении Дракслера. Впоследствии Кавани забил первый гол в игре — 0: 3.

Во втором тайме Кавани и Мбаппе оформили дубли и установили окончательные цифры на табло — 0: 5.

Примечательно, что встречу пропускал бразильский бомбардир Неймар.

Заметим, что первый забитый гол Кавани в игре стал для уругвайца 100-м в футболке “ПСЖ”. На это ему понадобилось 144 матча.

Добавим, что для парижан данная победа стала 10-й в Лиге 1 — 1 место с 32 очками.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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