Сотый гол Кавани помог "ПСЖ" получить десятую победу в Лиге 1
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В одном из поединков 12-го тура французской Лиги 1 лидер чемпионата “Пари Сен-Жермен” обыграл в гостях ФК “Анже”, передает УНН.
Уже через 30 минут поединка парижане сняли вопрос о победителе. На 5 минуте Мбаппе пробил голкипера “Анже” после передачи Дани Алвеса. Затем Алвес вдруг стал ассистентом при взятии ворот в исполнении Дракслера. Впоследствии Кавани забил первый гол в игре — 0: 3.
Во втором тайме Кавани и Мбаппе оформили дубли и установили окончательные цифры на табло — 0: 5.
Примечательно, что встречу пропускал бразильский бомбардир Неймар.
Заметим, что первый забитый гол Кавани в игре стал для уругвайца 100-м в футболке “ПСЖ”. На это ему понадобилось 144 матча.
Добавим, что для парижан данная победа стала 10-й в Лиге 1 — 1 место с 32 очками.