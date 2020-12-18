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Sony видалила гру Cyberpunk 2077 з PS Store після численних скарг

Київ • УНН

 • 24627 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Компанія Sony Interactive Entertainment видалила зі свого PlayStation Store найочікуванішу гру останніх років Cyberpunk 2077 і пообіцяла повністю повернути гроші всім гравцям, які її купили і хочуть відшкодування. Про це повідомляється в мікроблозі компанії в Twitter, передає УНН.

Sony видалила гру Cyberpunk 2077 з PS Store після численних скарг

Таке рішення компанії послідувало після скарг на роботу гри на консолях.

"SIE прагне забезпечити високий рівень задоволеності клієнтів, і ми почнемо пропонувати повне повернення коштів всім гравцям, які купили Cyberpunk 2077 в PlayStation Store і бажають повернути гроші", - йдеться у повідомленні компанії.

Раніше розробники CD Projekt Red вибачилися перед гравцями, що "не показали гру на базових консолях останнього покоління до її прем'єри і, як наслідок, не дозволили вам прийняти більш усвідомлене рішення про покупку". "Нам слід було приділити більше уваги тому, щоб робота гри була краще на PlayStation 4 і Xbox One", - вказали у компанії.

"Ми виправимо баги і збої, а також поліпшимо загальний досвід... Чекайте більше (оновлень - ред.), адже ми будемо часто оновлювати, коли будуть готові нові поліпшення. Після свят ми продовжимо роботу - ми випустимо два великих патчі, починаючи з патча №1 в січні. За цим піде оновлення №2 в лютому. Разом вони повинні вирішити найбільш серйозні проблеми, з якими гравці стикаються на консолях останнього покоління", - вказали розробники.

Нагадаэмо, цього року Sony представила нову ігрову консоль PlayStation 5.

Українські Національні Новини

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