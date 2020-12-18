Sony удалила декабря Cyberpunk 2077 с PS Store после многочисленных жалоб

Такое решение компании последовало после жалоб на работу игры на консолях.

"SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, и мы начнем предлагать полный возврат средств всем игрокам, которые купили Cyberpunk 2077 в PlayStation Store и хотят вернуть деньги", - говорится в сообщении компании.

Ранее разработчики CD Projekt Red извинились перед игроками, что "не показали игру на базовых консолях последнего поколения до ее премьеры и, как следствие, не позволили вам принять более осознанное решение о покупке". "Нам следовало уделить больше внимания тому, чтобы работа игры была лучше на PlayStation 4 и Xbox One", - указали в компании.

"Мы исправим баги и сбои, а также улучшим общий опыт... Ждите больше (обновлений - ред.), ведь мы будем часто обновлять, когда будут готовы новые улучшения. После праздников мы продолжим работу - мы выпустим два больших патча, начиная с патча №1 в январе. За этим последует обновление №2 в феврале. Вместе они должны решить наиболее серьезные проблемы, с которыми игроки сталкиваются на консолях последнего поколения", - указали разработчики.

Нагадаэмо, в этом году Sony представила новую игровую консоль PlayStation 5.