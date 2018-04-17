Спалах ротавірусної інфекції у дитсадочку на Кіровоградщині: встановлені причини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У дитсадку "Сонечко" в м. Бобринець на Кіровоградщині завершили протиепідемічні та профілактичні заходи з локалізації та ліквідації спалаху ротавірусної інфекції. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, передає УНН.
Зазначено, що ці заходи затягнулися тому, що після виявлення антигену ротавірусу у вісьмох госпіталізованих дітей та контактної мами одного з них в останні дні березня в дитячому садку захворіла ще одна дитина, якій був встановлений такий же діагноз.
Станом на 10 квітня всіх дітей, які перебували на стаціонарному лікуванні, виписали додому.
Через реєстрацією останнього випадку ротавірусної інфекції було проведено повторне обстеження закладу та встановлено, що порушення, виявлені при першому санітарно-епідеміологічному обстеженні, усунуті тільки частково.
"На підставі результатів санітарно-епідеміологічного обстеження (розслідування) та результатів лабораторних досліджень зроблено висновок, що причинами й умовами виникнення захворювання у вихованців ДНЗ є:
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- порушення вимог ранкового прийому до закладу (не проводився огляд дітей та опитування батьків щодо наявності симптомів простудних захворювань і кишкових розладів у дитини, відсутня відповідна для цього документація в групових осередках);
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- недостатній запас дезінфікуючих засобів, які повинні застосовуватись при обробці приміщень та устаткування закладу;
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- до роботи допускаються працівники з порушенням термінів проходження обов’язкового профілактичного медичного огляду;
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- не проводиться дезінфекція приміщень закладу, в т.ч. групових осередків, бактерицидними лампами.
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Виявлено також ряд порушень на харчоблоці, у веденні обліково-звітної документації з організації харчування, під час приймання продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу, не в повному обсязі контролюється їх безпечність та якість", – зазначили у відомстві.
Матеріали направлені до правоохоронних органів Кіровоградщини. Наразі проводиться розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.
Нагадаємо, на Кіровоградщині госпіталізували вісьмох вихованців дитсадка з симптомами гострої кишкової інфекції. Згодом виявили кишкову інфекцію у матері одного з восьми вихованців дитячого садка на Кіровоградщині, які потрапили в лікарню.
Також УНН повідомляв, що у бобринецькому дитсадку "Сонечко" відновили навчально-виховний процес.