Солдата-контрактника засудили на три роки в'язниці за ухилення від служби

"Новомоськовським міським судом Дніпропетровської області за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.407 (самовільне залишення військової частини) Кримінального кодексу України, військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з військових частин в Дніпропетровській області засудили до 3 років 3 місяців позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що солдат на початку травня 2017 року самовільно залишив військову частину і знаходився за її межами більше 4 місяців. Призначаючи покарання, суд взяв до уваги той факт, що подібне правопорушення солдатом відбувається вдруге.

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