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Солдата-контрактника засудили на три роки в'язниці за ухилення від служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Дніпропетровській області до 3 років і трьох місяців позбавлення волі засуджений солдат-контрактник за самовільне залишення служби. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури Південного регіону, передає УНН.

"Новомоськовським міським судом Дніпропетровської області за вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.407 (самовільне залишення військової частини) Кримінального кодексу України, військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з військових частин в Дніпропетровській області засудили до 3 років 3 місяців позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що солдат на початку травня 2017 року самовільно залишив військову частину і знаходився за її межами більше 4 місяців. Призначаючи покарання, суд взяв до уваги той факт, що подібне правопорушення солдатом відбувається вдруге.

Як повідомляв УНН, в Одеській області старшого матроса судитимуть за вбивство.

Українські Національні Новини

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