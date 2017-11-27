Солдат-контрактник осужден на три года тюрьмы за уклонение от службы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Днепропетровской области к 3 годам и трем месяцам лишения свободы приговорен солдат-контрактник за самовольное оставление службы. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона, передает УНН.
“Новомосковским городским судом Днепропетровской области за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.407 (самовольное оставление воинской части) Уголовного кодекса Украины, военнослужащего военной службы по контракту одной из воинских частей в Днепропетровской области приговорили к 3 годам 3 месяцам лишения свободы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что солдат в начале мая 2017 года самовольно оставил воинскую часть и находился за ее пределами более 4 месяцев. Назначая наказание, суд принял во внимание тот факт, что подобное правонарушение солдатом совершается вторично.
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