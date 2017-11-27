Солдат-контрактник осужден на три года тюрьмы за уклонение от службы

“Новомосковским городским судом Днепропетровской области за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.407 (самовольное оставление воинской части) Уголовного кодекса Украины, военнослужащего военной службы по контракту одной из воинских частей в Днепропетровской области приговорили к 3 годам 3 месяцам лишения свободы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что солдат в начале мая 2017 года самовольно оставил воинскую часть и находился за ее пределами более 4 месяцев. Назначая наказание, суд принял во внимание тот факт, что подобное правонарушение солдатом совершается вторично.

Как сообщал УНН, в Одесской области старшего матроса будут судить за убийство.