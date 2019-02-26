Солдат-наркодилер отримав 1,5 роки дисбату за розповсюдження наркотиків в армії

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України здійснювалось процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних речовин. Про це повідомляє УНН з посиланням на військову прокуратуру Центрального регіону України.

Установлено, що молодший сержант, військовослужбовець строкової служби однієї з військових частин 169 Навчального Центру Сухопутних військ України, упродовж січня-лютого 2019 року систематично займався придбанням та збутом серед співслужбовців наркотичних засобів, а саме амфетаміну.

22 лютого Козелецький районний суд Чернігівської області погодився з ретельно зібраними доказами публічного обвинувача - прокурора військової прокуратури Деснянського гарнізону Центрального регіону України. Військовослужбовця-наркоділка суд визнав винним та виніс обвинуваченому вирок, за яким засуджений проведе 1,5 роки у дисциплінарному батальйоні.

Нагадаємо, на Чернігівщині двох колишніх військових ЗСУ засудили за збут психотропних речовин. Один з них продавав амфетамін своїм співслужбовцям.

Українські Національні Новини

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