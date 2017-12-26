Сьогоднішня ніч у Києві стала найтеплішою з 1881 року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Києві 26 грудня зафіксували найтеплішу ніч з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 грудня у Києві спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометру не опустився нижче +3,1°С, що на 0,3°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване позаторік”, — сказано у повідомленні.
В обсерваторії також зазначили, що існує велика ймовірність того, і середньодобова температура 26 грудня поб’є рекорд позаминулого року.
“Така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоді для кінця жовтня”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, до столиці у понеділок 18 грудня завітала метеорологічна зима.